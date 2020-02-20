Общество

ВедомостиВедомостиПроизводство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
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