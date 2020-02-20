Общество
ВедомостиПроизводство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
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Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
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Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью
По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву
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Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
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Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз.
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ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
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Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
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Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
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Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Технологии
Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»
В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
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Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
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Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
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В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.