По информации «Спорт-Экспресса», руководство ЦСКА предложило игрокам сократить зарплаты на 60 процентов на период карантина. С момента начала тренировок до возобновления чемпионата футболистам предложено снизить зарплаты на 30%.

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Политика Лукашенко пригрозил правительству отставкой Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

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