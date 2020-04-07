Коронавирус
Бомбардир.ру«СЭ»: ЦСКА предложил игрокам самое значительное снижение зарплат в РПЛ
По информации «Спорт-Экспресса», руководство ЦСКА предложило игрокам сократить зарплаты на 60 процентов на период карантина. С момента начала тренировок до возобновления чемпионата футболистам предложено снизить зарплаты на 30%.
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Политика
Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
25-летний хоккеист помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Кровоизлияние в мозг произошло у игрока ночью.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Здоровье
Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса
Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».
Здоровье
Около трети тестов на SARS-CoV-2 оказались ложноотрицательными
ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции точны только на 70–80%, сообщил эксперт Минздрава.
Футбол
США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА
Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию.
Экономика
Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Энергетика
В США спрогнозировали среднюю стоимость Brent в 2020 году
Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $33 за баррель по сравнению с мартовским прогнозом в $43 за баррель, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Космос
Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль
Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.