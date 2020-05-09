Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.

с чего всё началось

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун будет выписан из больницы в ближайшее время. По информации источника, лечащие врачи 64-летнего функционера надеются, что он сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней. Отмечается, что динамика выздоровления положительная.

«СЭ»: Федун пробудет в больнице около недели

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