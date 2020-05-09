Коронавирус
Матч ТВ«СЭ»: Федун пробудет в больнице около недели
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун будет выписан из больницы в ближайшее время. По информации источника, лечащие врачи 64-летнего функционера надеются, что он сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней. Отмечается, что динамика выздоровления положительная.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.Спорт-Экспрессвчера в 15:00
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Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 07 мая в 06:41
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 02:52
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Общество
Ростех «оживил» фотографии военных лет
Госкорпорация «Ростех» в рамках проекта «Оживший кадр» анимировала фотографии времен Великой Отечественной войны.
Аргументы и Факты 01:35
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Здоровье
Ниже процента оказался уровень смертности от коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам о том, что уровень смертности от коронавируса в России составляет 0,9%. По ее словам, эти данные свидетельствуют о том, что врачи научились своевременно выявлять инфекцию, а пациенты — вовремя обращаются за помощью специалистов.
Live24 вчера в 10:41
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета вчера в 06:28
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Музыка
Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет
Газета.Ru вчера в 23:31
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню, в столичном парке Вечной Славы", - сообщила пресс-служба в Telegram.
РИА Новости 02:14
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Назван самый обедневший человек в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:02
Политика
Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400
ТАСС вчера в 04:20
Общество
Соловьев рассказал о своих «продажных» недоброжелателях в Telegram
Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю в Сети и Telegram-каналах, рассказав, что против него ополчились люди, которые еще недавно были лояльны к власти, но затем решили подзаработать.
Экономика сегодня 00:52
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
Российская газета 01:55