Киевское «Динамо» следит за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в столице Украины могут всерьез рассмотреть вариант с приглашением белорусского специалиста. «Спартак» после 9-ти туров РПЛ набрал 14 очков и идет на 6-м месте.

«СЭ»: За ситуацией вокруг Кононова следят в киевском «Динамо»

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