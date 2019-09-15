В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.

с чего всё началось

Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Красно-белые под руководством 53-летнего специалиста проиграли три матча подряд, не вышли в групповой этап Лиги Европы и после 9 туров РПЛ занимают в таблице 6-е место.

«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы с помощью дронов.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Космос «Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна 15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Киберспорт В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей под названием enCore RT теперь будет поддерживаться в игре.

Экономика Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

Политика Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

Армия и оружие National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Транспорт Радаев остался недоволен низкими темпами работ на проспекте Кирова Сегодня глава Саратовской области Валерий Радаев посетил с проверкой проспект Кирова и выразил свое недовольство темпами работ по его реконструкции.

Авто Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.

Кино Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев В 1977 был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, а через 12 лет получил звание Народный артист РСФСР.

Политика На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Лукашенко призвал вернуться к вопросу компенсации за налоговый маневр Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

Общество Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.

Волейбол Российские волейболистки проиграли Китаю на Кубке мира Волейболистки из России потерпели первое поражение на Кубке мира, проходящем в Японии. Со счетом 0:3 спортсменки из РФ уступили Китаю.