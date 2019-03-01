Футбол
Sports.ru«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Красно-белые под руководством 53-летнего специалиста проиграли три матча подряд, не вышли в групповой этап Лиги Европы и после 9 туров РПЛ занимают в таблице 6-е место.
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В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.Спорт-Экспрессвчера в 13:43
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Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
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Политика
Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
Политика
Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru вчера в 18:04
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
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Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Армия и оружие
В Черное море вошел многоцелевой корабль ВМС США
В воскресенье, 15 сентября, в Черное море в третий раз за год зашел многоцелевой транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов USNS Yuma (T-EPF-8).
Комсомольская правда вчера в 02:31
Политика
В Кремле прокомментировали атаку на саудовские НПЗ
Атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные последствия для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 07:05
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
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Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Наука
Эксперимент с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Как сообщает New Atlas, в Бразилии эксперимент по контролю численности комаров с помощью генной модификации завершился полным провалом.
Хайтек+ 07:17
Происшествия
В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом
Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
ТАСС 07:25
Экономика
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Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Политика
Оппозиции выборы обходятся в 9 раз дешевле
Для сравнения, главному конкуренту «справоросса», проректору ВШЭ Валерии Касамаре выборы обошлись более чем в 25 млн. рублей.
Век 05:54
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
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Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
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Путешествия
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
Вечерняя Москва 06:38