В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.

с чего всё началось

Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Красно-белые под руководством 53-летнего специалиста проиграли три матча подряд, не вышли в групповой этап Лиги Европы и после 9 туров РПЛ занимают в таблице 6-е место.

«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»

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