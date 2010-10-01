Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Красно-белые под руководством 53-летнего специалиста проиграли три матча подряд, не вышли в групповой этап Лиги Европы и после 9 туров РПЛ занимают в таблице 6-е место.

«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Армия и оружие Россия испытывает новейший противолодочный комплекс «Ответ» Россия испытывает новейший комплекс «Ответ», предназначенный для уничтожения подлодок. Государственные тесты завершатся в следующем году.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Энергетика «Газпром» снизил поставки через OPAL "Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Шоу-бизнес Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Политика Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".

Общество Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.

Политика Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Экономика Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Происшествия ФСБ задержала замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко Вечером 15 сентября Федеральная служба безопасности задержала в Пскове заместителя главы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко.

Происшествия Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную двенадцатилетнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".

Политика Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, которые прибыли в Турцию, чтобы принять участие во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Происшествия В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Авто Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.

Политика На саммите в Анкаре может быть затронута тема атак на саудовские НПЗ На переговорах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре может быть затронута тема атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.