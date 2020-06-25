Политика
РБКВ Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию России стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). Об этом говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, которое зачитал ее глава Андрей Климов.
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с чего всё началось
Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.ТАСС08:03
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Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Вести.Ru 11:15
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Армия и оружие
В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы
В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна вчера в 07:52
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру вчера в 09:54
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Футбол
«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео
Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
Футбол
КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей
Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.
Нева Спорт 11:08
Общество
Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве
Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:27
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
Газета Культура 06:56
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
Экономика
РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00