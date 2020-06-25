Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

с чего всё началось

Голосование по поправкам в Конституцию России стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). Об этом говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, которое зачитал ее глава Андрей Климов.

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

Экономика На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. 52

Авто Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews. 369

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Политика Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС. 1,3K

Футбол «Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала» Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,5K

Происшествия Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 471

Политика В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. 87

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 376

Политика США направят дополнительные войска в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны. 324

Футбол КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.

Общество Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 2

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 1,6K

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 1,1K

Политика Тачи отказался от визита в Вашингтон Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. 30