Политика

РБКРБКВ Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию России стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). Об этом говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, которое зачитал ее глава Андрей Климов.
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с чего всё началось

Комиссия СФ заявила о «внешней атаке» на голосование по Конституции РФ

Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
ТАСС08:03

Подробнее о событии

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

РБК10:08

В Совфеде не исключили провокаций 1 июля

РИА Новости09:33

Комиссия СФ призвала строго соблюдать закон в ходе голосования по конституции

ТАСС08:40

В Совфеде обещали обнародовать факты вмешательства Запада в дела РФ при голосовании

Интерфакс08:15

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

News.ru08:11

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции России

Говорит Москва08:22

В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании

Российская газета09:20
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Вести.Ru 11:15
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Армия и оружие

В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы

В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна вчера в 07:52
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Игры

Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire

Игромания.ру вчера в 09:54
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
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Футбол

«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео

Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
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Футбол

КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей

Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.
Нева Спорт 11:08
Общество

Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве

Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:27
2
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
561
Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Кино

В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

Газета Культура 06:56
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
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Экономика

РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
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