Политика

Москва 24Москва 24СФ освободил от должности генпрокурора Чайку

Ранее Владимир Путин предложил СФ кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора. Чайке было предложено стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Свой пост Чайка занимал с июня 2006 года.
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Чайка освобождён от должности генпрокурора России

RT на русском02:32

Чайку сняли с должности генпрокурора РФ

Телеканал 360°03:25

Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ

URA.Ru02:52

Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора

РИА Новости03:56

Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

Известия02:56

Совфеду порекомендовали освободить Чайку от должности генпрокурора РФ

РЕН ТВвчера в 04:55

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка освобождён от занимаемой должности

Полиграф.Медиа20 января в 08:50
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Футбол

Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»

Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Российская газета 07:14
Общество

Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
News.ru 06:46
Политика

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
RT на русском 05:53
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Общество

В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус

Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.
Sputnik Узбекистан 07:40
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране

RT на русском 06:55
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Происшествия

В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 07:36
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
РБК 04:37
Происшествия

Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек

В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ.
REGNUM 07:34
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Lenta.ru вчера в 13:16
Энергетика

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
РБК 06:55
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Наука

ДНК смогла извлечь корень из 900

Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Anonsens вчера в 09:57
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
The GEEK 07:26
Гаджеты

Google создала приложения для снижения зависимости от смартфона

Google предполагает, что конверт поможет сохранить основную функцию телефона, но при этом вызванные неудобства помогут снизить время использования смартфона в течение дня.
Радиочастотный спектр 04:35
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Кино

Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»

Киноафиша России 19 января в 06:28
Космос

NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов

Машины и Механизмы 20 января в 13:03
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
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