Политика
Москва 24СФ освободил от должности генпрокурора Чайку
Ранее Владимир Путин предложил СФ кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора. Чайке было предложено стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Свой пост Чайка занимал с июня 2006 года.
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка освобождён от занимаемой должности
Полиграф.Медиа20 января в 08:50
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