Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
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Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Политика
Россия вытесняет США с Ближнего Востока
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы
Общество
Названо число недовольных зарплатой россиян
Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
Экономика
Как изменится обслуживание в российских банках в новом году
РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.
Авто
В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant
Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
Армия и оружие
ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35
Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Единоборства
Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов
Помню, что нанёс ему несколько хороших ударов. Он попытался сбежать, но я держал его голову и бил апперкоты.
Происшествия
Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии
В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом.
Спорт
Президент Швейцарии открыла юношеские Олимпийские игры в Лозанне
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила открытыми III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне на торжественной церемонии на арене «Водуа», пишет 9 января ТАСС.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики один раз открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.