Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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Ведомостивчера в 05:42

«Газпром энергохолдинг» продал Красноярскую ГРЭС-2

Коммерсантъвчера в 06:30

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд руб

ЭнергоНьюсвчера в 04:34

Красноярская ГРЭС-2 меняет владельца

ДЕЛА.ruвчера в 21:51
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ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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