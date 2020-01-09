Экономика

Деловой квартал (Красноярск)Деловой квартал (Красноярск)СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2

Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК) «Енисейская ТГК» покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»). Стороны уже заключили соглашение о продаже.
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