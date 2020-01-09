Экономика
Деловой квартал (Красноярск)СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2
Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК) «Енисейская ТГК» покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»). Стороны уже заключили соглашение о продаже.
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Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
Общество
В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией
Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука
Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Происшествия
Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Коми потушен, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Здоровье
Борис Вальтер провел рабочую встречу с батайскими медиками
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Борис ВАЛЬТЕР (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») встретился с медицинскими работниками в Батайске.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Политика
В центре Сухума усилили посты милиции
В МВД Абхазии заявили об усилении всех постов милиции в центре Сухума.
Авто
В Кирове приставы продают арестованные авто
В Кирове приставы опубликовали на своём сайте десятки машин, арестованных у должников и выставленных на принудительную реализацию.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
Путину показали макет российского авианосца
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей
Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.
Общество
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Финансы
Биржи АТР растут в рамках коррекции после распродаж
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют уверенную положительную динамику после падения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Общество