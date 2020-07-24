Общество
ZAB.RUЩеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Исполняющим обязанности министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края станет Евгений Казаченко. Ранее ZAB.RU писал, что Ванчикова стала замом губернатора Забайкалья, а Кефер назначен первым зампредом правительства Забайкалья.
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Кон прокомментировал назначение Кефера на должность первого зампреда
Московский Комсомолец Читавчера в 22:52
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Космос
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
Mockva.ru вчера в 15:06
Футбол
Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон
Согласованы трансферный план и план коммерческой деятельности. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу.
Вести.Ru вчера в 10:57
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости вчера в 18:00
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Ученые из Университета штата Орегон подтвердили данные о первой активной утечке метана с антарктического морского дна.
Naked Science вчера в 07:11
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Игры
Разработчики Control представили одиночную кампанию игры CrossfireX
Вашингтон, 23 июля 2020, 22:45 — REGNUM Финская студия Remedy представила одиночную кампанию для одного из самых популярных шутеров мира — Crossfire.
REGNUM вчера в 15:45
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
Общество
За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Kursk.com 00:45
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 22 июля в 08:00
Технологии
Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона
"МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании.
РИА Томск вчера в 23:00
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка
В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
Известия 00:57
Происшествия
Суд решил арестовать главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова за вождение без прав
Мировой судья судебного участка Крутихинского района Анна Самоцкая признала главу Октябрьского района Вячеслава Новикова виновным в совершении административного правонарушения - управлении автомобилем без прав.
Банкфакс 01:24
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс
Evo-rus.com 01:58
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Проведя расчеты, ученые определили, что несколько сотен миллионов лет назад астероид диаметром более 100 километров разбился в Солнечной системе и его части рухнули на Землю и Луну.
Discover24 22 июля в 03:09
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в причастности к пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают.
Известия 02:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое
При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:28