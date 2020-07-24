Исполняющим обязанности министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края станет Евгений Казаченко. Ранее ZAB.RU писал, что Ванчикова стала замом губернатора Забайкалья, а Кефер назначен первым зампредом правительства Забайкалья.

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