ЦСКА приступил к тренировкам и подготовке к матчу 13-го тура премьер-лиги с Уфой, сообщает официальный сайт клуба. В четверг вечером в общей группе провел тренировку защитник Георгий Щенников, который восстановился после травмы лодыжки.

Щенников приступил к тренировкам в общей группе

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