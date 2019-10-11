Футбол

Советский спортСоветский спортЩенников приступил к тренировкам в общей группе

ЦСКА приступил к тренировкам и подготовке к матчу 13-го тура премьер-лиги с Уфой, сообщает официальный сайт клуба. В четверг вечером в общей группе провел тренировку защитник Георгий Щенников, который восстановился после травмы лодыжки.
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Щенников вернулся в общую группу ЦСКА после перелома лодыжки

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Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

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Щенников приступил к тренировкам в общей группе

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Защитник ЦСКА Щенников вернулся к тренировкам в общей группе

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