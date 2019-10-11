Футбол
ЧемпионатЩенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
Защитник ЦСКА Георгий Щенников, восстановившийся после перелома лодыжки, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля
В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
РИА Новости 15:05
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Космос
Триатлет из McDonald’s: почему IPO фитнес-стартапа Peloton стало одним из худших за 10 лет
Как пишет Bloomberg, размещение Peloton вошло в число трех дебютов компаний, привлекших не менее $1 млрд, в США за 10 лет.
Forbes 06 октября в 20:02
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой.
Европейско-Азиатские новости 02:06
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
32CARS.ru 09 октября в 03:48
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Ведомости вчера в 16:45
Политика
Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию
За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Утро.ru 13:30
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск 09 октября в 13:09
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 12:47
Экономика
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с отцом
Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
StarHit.ru 13:30
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском вчера в 02:27
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
Политика
Путин предложил странам СНГ создать единый финансовый рынок
Странам СНГ необходимо обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, поэтому в перспективе государствам стоит подумать о формировании единого финансового рынка.
ФАН 04:09
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Армия и оружие
Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
RT на русском 14:50
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
iReactor 09 октября в 16:16