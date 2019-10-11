Защитник ЦСКА Георгий Щенников, восстановившийся после перелома лодыжки, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.

Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

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