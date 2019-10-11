Футбол

Газета.RuГазета.RuЩенников вернулся в общую группу ЦСКА

Основа московского ЦСКА собралась на базе в Ватутинках. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба. В общей группе работал Георгий Щенников, который восстановился после перелома лодыжки.
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Щенников вернулся в общую группу ЦСКА после перелома лодыжки

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