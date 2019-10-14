Футбол
РИА НовостиЩенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной". ЦСКА в эти минуты проводит контрольный матч с "Коломной" и ведет со счетом 4:1 после первого тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию Роналду и пробилась на Евро-2020
Сборная Украины победила команду Португалии в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020.
РБК 16:52
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже думать о возможности военного конфликта между РФ и Турцией в Сирии.
Газета.Ru 06:40
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe 02:55
Политика
Пристайко назвал красные линии в урегулировании конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе обозначил красные линии для Киева в вопросе урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.
RT на русском 17:59
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe вчера в 04:45
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 18:44
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Авто
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник
В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
Российская газета 11:00
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Футбол
Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды
Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.
Газета.Ru 19:18
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
RT на русском 15:45
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Общество
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01