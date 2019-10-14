Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной". ЦСКА в эти минуты проводит контрольный матч с "Коломной" и ведет со счетом 4:1 после первого тайма.

Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Авто Porsche Taycan получил версию 4S Сообщается, что в оснащение Taycan 4S входит литий-ионный аккумулятор на 79,2 кВт/ч, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с батареей на 93,4 кВт/ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

Политика Песков прокомментировал пресс-марафон Зеленского В Кремле ознакомились с основными тезисами пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Единоборства Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.

Происшествия Адвокаты ответили на данные экспертизы о растлении дочерей Хачатуряном Копии акта медицинской экспертизы, проведенной в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна, ранее появились в Telegram-канале Mash.

Происшествия В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная» В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.

Происшествия В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.

Общество Супруга Семака призналась, что в детстве ее называли «Аня ку-ку» Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна призналась, что в детстве ее называли «Аня ку-ку» за сумасшедшие за амбициозные мечты.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком В 2015 году Линдал разделил Нобелевскую премию по химии с Азизом Санджаром и Полом Модричем, удостоившись высокой награды «за исследование механизмов ДНК».

Общество День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.