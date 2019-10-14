Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЩенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной". ЦСКА в эти минуты проводит контрольный матч с "Коломной" и ведет со счетом 4:1 после первого тайма.
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