Футбол
РИА НовостиЩенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной". ЦСКА в эти минуты проводит контрольный матч с "Коломной" и ведет со счетом 4:1 после первого тайма.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
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Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Общество
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RT на русском 10:28
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Российская газета 11:06
Политика
В Киеве проходит марш в поддержку войны на Донбассе
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Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Здоровье
Пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Специалисты рассказали, какие ошибки в домашнем лечении могут помешать устранить кашель и добиться полного выздоровления.
MedikForum.ru 12 октября в 11:20
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Армия и оружие
Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж
По многочисленным данным, подчиненная Дамаску Сирийская арабская армия (САА) контролирует населенные пункты на севере и северо-западе от Манбиджа, однако в город пока что не вошла.
Российская газета 11:06
Футбол
Владельцы «ПСЖ» создадут в АПЛ конкурента «Манчестер Сити»
В последний раз команда выигрывала трофей в далеком 1992 году - в Первом дивизионе Футбольной лиги, на базе которого и создана АПЛ.
ODDS.ru 08:58
Футбол
«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ
Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона.
REGNUM 03:05
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Гаджеты
IPhone SE 2 будет по цене флагманов Xiaomi
Аргументы недели 06:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
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Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не слушал концерт, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и не имеет к нему никакого отношения.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru 08:19
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35