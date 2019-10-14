Футбол

Матч ТВМатч ТВЩенников вышел на поле впервые за пять месяцев

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ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч против «Коломны». Отметим, что на поле с первых минут вышел защитник Георгий Щенников, который пропустил почти пять месяцев из-за травмы лодыжки. В последний раз он играл в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) 26 мая 2019 года.
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Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев

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Щенников вышел на поле впервые за пять месяцев

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Щенников выйдет на поле впервые за 5 месяцев

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Щенников вернётся на поле после пятимесячного отсутствия

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Щенников вышел на поле впервые за пять месяцев

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Видеотрансляция матча ЦСКА — «Коломна»

Спорт-Экспресс07:25

Щенников спустя пять месяцев впервые выйдет на поле в составе ЦСКА

Sport24.ru07:06
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Георгий Щенников
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
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