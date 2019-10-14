ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч против «Коломны». Отметим, что на поле с первых минут вышел защитник Георгий Щенников, который пропустил почти пять месяцев из-за травмы лодыжки. В последний раз он играл в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) 26 мая 2019 года.

Щенников вышел на поле впервые за пять месяцев

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