Футбол
Матч ТВЩенников вышел на поле впервые за пять месяцев
ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч против «Коломны». Отметим, что на поле с первых минут вышел защитник Георгий Щенников, который пропустил почти пять месяцев из-за травмы лодыжки. В последний раз он играл в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) 26 мая 2019 года.
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Армия и оружие
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Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
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