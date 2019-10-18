Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuЩербакова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Skate America

Во время проката своей произвольной программы, 15-летняя спортсменка сумела чисто исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако ей не удался сольный четверной лутц. Также Щербакова совершила ошибку при исполнении тройного лутца.
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