Фигурное катание
Газета.RuЩербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе прыгнула два четвернях лутца, один из которых был недокручен.
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