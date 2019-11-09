Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuЩербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае

Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе прыгнула два четвернях лутца, один из которых был недокручен.
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