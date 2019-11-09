15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае. Юная Анна Щербакова уже в короткой программе дала понять соперницам, что именно она является фаворитом нынешнего турнира.

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

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