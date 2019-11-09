Фигурное катание
КоммерсантъАнна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин. По сумме короткой и произвольной программы она набрала 226,04 балла. Спортсменка получила право участвовать в финале Гран-при.
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