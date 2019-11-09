Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин. По сумме короткой и произвольной программы она набрала 226,04 балла. Спортсменка получила право участвовать в финале Гран-при.

Общество В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.

Политика Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Армия и оружие В Донбассе началось разведение сил в Петровском По данным штаба Операции объединенных сил, разведение сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось в 12:00.

Политика В Польше задержан один из лидеров украинских националистов Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.

Гаджеты Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.

Общество Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.

Происшествия В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Культура Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Шоу-бизнес Светлана Хоркина сильно похудела после родов Светлана Хоркина сильно похудела после рождения второго ребенка.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.