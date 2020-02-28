В пресс-службе добавили, что модернизация завода позволит увеличить производство лифтов до 14 тыс. в год. В настоящее время предприятие выпускает до 10 тыс. лифтов ежегодно. На заводе также будет создан новый модельный ряд современного лифтового оборудования.

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Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

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Гаджеты В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.

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