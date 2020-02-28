Экономика
ИнтерфаксЩербинский лифтостроительный завод ждет модернизация
В пресс-службе добавили, что модернизация завода позволит увеличить производство лифтов до 14 тыс. в год. В настоящее время предприятие выпускает до 10 тыс. лифтов ежегодно. На заводе также будет создан новый модельный ряд современного лифтового оборудования.
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Строительство нового лифтового завода позволит нарастить производство в России
Газета.Ruвчера в 23:01
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Экономика
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
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Великобритания рекордно закупила золото в России
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Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении ведомства.
Авто
В сети появились «живые» снимки нового Volkswagen Polo для России
Новую модель Polo начнут производить на калужском предприятии уже весной, а «товарные» авто дилеры получат только в конце лета.
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Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Шоу-бизнес
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За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
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Финансы
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Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Хуже, чем сейчас: Крутой показал видео с Пугачевой 25-летней давности
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