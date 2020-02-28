Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЩербинский лифтостроительный завод ждет модернизация

В пресс-службе добавили, что модернизация завода позволит увеличить производство лифтов до 14 тыс. в год. В настоящее время предприятие выпускает до 10 тыс. лифтов ежегодно. На заводе также будет создан новый модельный ряд современного лифтового оборудования.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:59, Ашберн
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

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Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

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