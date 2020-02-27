Экономика
ИнтерфаксЩербинский лифтостроительный завод ждет модернизация
В пресс-службе добавили, что модернизация завода позволит увеличить производство лифтов до 14 тыс. в год. В настоящее время предприятие выпускает до 10 тыс. лифтов ежегодно. На заводе также будет создан новый модельный ряд современного лифтового оборудования.
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Строительство нового лифтового завода позволит нарастить производство в России
Газета.Ruвчера в 23:01
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