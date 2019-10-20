Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.

Все про Спорт ру

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Футбол «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Политика Туск советует странам ЕС отсрочить Brexit Глава Евросовета отметил, что причиной этому стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении ратификации Brexit.

Политика Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.

Экономика ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Происшествия Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права» Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Спорт Решившая выступать за Словению Подчуфарова назвала российский спорт шапито Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о причинах решения поменять спортивное гражданство, передает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Гаджеты Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.

Общество В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Общество РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.

Армия и оружие В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2» Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Политика И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.

Экономика В России рекордно обрушился спрос на бензин В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Общество Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.