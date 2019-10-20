Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.

Все про Спорт ру

Здоровье В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ 5774, при этом, на прошлой неделе было 5807.

Политика Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.

Авто Новый BMW M3 заметили без камуфляжа Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.

Космос Россия и США работают над возможным продлением срока эксплуатации МКС Российское и американское космические агентства работают над возможностью продления работы Международной комической станции на орбите Земли, сообщил журналистам на пресс-конференции исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

Политика Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила» Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта «За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.

Общество В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Киберспорт Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).