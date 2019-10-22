Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Общество Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Футбол Беспорядки в Чили привели к отмене футбольных матчей Ранее ассоциация объявила об отмене матчей женского, юношеского и детского первенств страны, чтобы не подвергать участников соревнований и зрителей неоправданной опасности.

Политика Сенат США одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велась на сайте верхней палаты.

Политика Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.