Лига чемпионов
LiveSport.ruШахтер — Динамо (Загреб) 1:1 (2-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
|7′
Петар Стоянович
Евгений Коноплянка
|16′
|23′
Дино Перич
|25′
Даниэль Ольмо
Алан Патрик
|40′
|62%
|Владение мячом
|38%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|1
|3
|Отборы
|6
|5
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
6
Степаненко
7
Тайсон
21
Патрик
15
Коноплянка
10
Мораес
40
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
22
Леовац
7
Ольмо
5
Адеми
27
Моро
99
Оршич
11
Гавранович
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑4‑1
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
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