В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтёр" сыграл вничью с загребским "Динамо" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист". Обслуживал матч испанский арбитр Матео Лаос.

«Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

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