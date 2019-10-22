Лига чемпионов
Чемпионат«Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
|7′
Петар Стоянович
Евгений Коноплянка
|16′
|23′
Дино Перич
|25′
Даниэль Ольмо
Алан Патрик
|40′
Андрей Пятов
|58′
Сергей Болбат
|59′
|60′
Мислав Оршич
|62′
Марио Гавранович
Бруно Петкович
|63′
Эмир Дилавер
|64′
Ариан Адеми
Сергей Болбат
Додо
|66′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
|66′
|68′
Ариан Адеми
Амер Гояк
Додо
|75′
Марлос
Виктор Коваленко
|84′
|90′
Мислав Оршич
Лука Иванушец
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|20
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
20
Коваленко
6
Степаненко
7
Тайсон
21
Патрик
19
Соломон
10
Мораес
40
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
22
Леовац
7
Ольмо
14
Гояк
27
Моро
17
Иванушец
21
Петкович
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑4‑1
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтёр" сыграл вничью с загребским "Динамо" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист". Обслуживал матч испанский арбитр Матео Лаос.
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Гол Додо позволил «Шахтеру» уйти от поражения в матче против загребского «Динамо»
Sportbox.RUвчера в 14:49
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