Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruШахтер — Динамо (Загреб) 2:2

Шахтер — Динамо (Загреб)
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
7′
Петар Стоянович
Евгений Коноплянка
16′
23′
Дино Перич
25′
Даниэль Ольмо
Алан Патрик
40′
Андрей Пятов
58′
Сергей Болбат
59′
60′
Мислав Оршич
62′
Марио Гавранович
Бруно Петкович
63′
Эмир Дилавер
64′
Ариан Адеми
Сергей Болбат
Додо
66′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
66′
68′
Ариан Адеми
Амер Гояк
Додо
75′
Марлос
Виктор Коваленко
84′
90′
Мислав Оршич
Лука Иванушец
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
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