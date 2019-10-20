Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Шахтер — Динамо (Загреб)
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
7′
Петар Стоянович
Евгений Коноплянка
16′
23′
Дино Перич
25′
Даниэль Ольмо
Алан Патрик
40′
Андрей Пятов
58′
Сергей Болбат
59′
60′
Мислав Оршич
62′
Марио Гавранович
Бруно Петкович
63′
Эмир Дилавер
64′
Ариан Адеми
Сергей Болбат
Додо
66′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
66′
68′
Ариан Адеми
Амер Гояк
Додо
75′
Марлос
Виктор Коваленко
84′
90′
Мислав Оршич
Лука Иванушец
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
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