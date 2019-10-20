Лига чемпионов
ODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
"Шахтер" "Шахтер" начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от "Ман Сити" (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
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«Шахтер» — «Динамо» З. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года
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