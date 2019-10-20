Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Шахтер» и загребское «Динамо» огласили составы

Шахтер — Динамо (Загреб)
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
50
Болбат
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
11
Марлос
  
6
Степаненко
  
7
Тайсон
  
21
Патрик
  
15
Коноплянка
  
10
Мораес
  
40
Ливакович
  
30
Стоянович
  
28
Теофиль-Катрин
  
66
Дилавер
  
55
Перич
  
22
Леовац
  
7
Ольмо
  
5
Адеми
  
27
Моро
  
99
Оршич
  
11
Гавранович
  
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑4‑1
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
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