Лига чемпионов
LiveSport.ru«Шахтер» и загребское «Динамо» огласили составы
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
6
Степаненко
7
Тайсон
21
Патрик
15
Коноплянка
10
Мораес
40
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
22
Леовац
7
Ольмо
5
Адеми
27
Моро
99
Оршич
11
Гавранович
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑4‑1
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
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