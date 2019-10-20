Все про Спорт ру

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Футбол Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Футбол «Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Армия и оружие Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями 22 октября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о вхождении российских военных самолетов в зону действия ПВО страны (KADIZ).

Политика Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.

Футбол Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества» Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".

Происшествия В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.

Экономика Завод сельхозтехники за 3 млрд появится под Воронежем Компания "КУН Восток" вложит в строительство завода по производству сельскохозяйственной техники в Рамонском районе Воронежской области 3 млрд руб. Об этом во вторник, 22 октября, гендиректор фирмы Андрей Манзюк сообщил губернатору Александру Гусеву.

Общество Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".

Происшествия Силовики пришли в московский офис «Комитета за гражданские права» Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права», рассказала «Дождю» член правления комитета Юлия Перепелова.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Экономика Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.

Политика Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии Обстановка в мире непрерывно ухудшается, а вместе с ней и ситуация вблизи белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Интернет У WhatsApp появилась новая функция Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Шоу-бизнес Мать Тимати сделала тату в честь рождения внука Симона Юнусова запечатлела на руке дату рождения внука Ратмира, сообщает сайт «Дни.ру».

Наука Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Политика Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".