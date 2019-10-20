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ODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
"Шахтер" "Шахтер" начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от "Ман Сити" (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
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«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Загреб): прогноз на футбол от Владислава Батурина
Legalbet19 октября в 14:35
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