Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Шахтер — Динамо (Загреб)
завтра
в 16:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
2 фото
"Шахтер" "Шахтер" начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от "Ман Сити" (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
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