"Шахтер" "Шахтер" начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от "Ман Сити" (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

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