Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

2 фото
По два раза отличились Мораес и Тайсон, а также по разу забивали Коноплянка и Додо. "Динамо" Команда из Загреба в первом туре несколько неожиданно дома легко разобралась с "Аталантой" (4:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Шахтер» — «Динамо» З. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

LiveSport.ru20 октября в 19:17

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Армия и оружие

Асад посетил освобожденный сирийской армией город Хубейт

Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и недавно освобожденный город Хубейт, сообщает пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Хоккей

КХЛ оштрафовала «Амур» за угрозу тренера сжечь судье машину

РБК 07:34
Транспорт

Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию

Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
Известия 07:01
Кино

Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
ТАСС 07:08
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Общество

Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
RT на русском 08:41
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Политика

Новым председателем СПЧ назначен Фадеев

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен новым главой Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).
Известия вчера в 13:55
Политика

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Общество

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Политика

Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Общество

Олег Монгол победил Кирилла «Руки-Базуки» в бою по правилам ММА

Блогер из Хакасии Олег Монгол победил в бою по правилам ММА синтолового качка Кирилла Терешина, известного под кличкой «Руки-Базуки».
Вечерний курьер вчера в 13:52
Экономика

Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 23:15
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Экономика

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.
Екатеринбург-ТВ 06:30
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Технологии

В Роскачестве объяснили, что делать, если украли смартфон

Если украли смартфон, то стоит предпринять ряд последовательных шагов, заявили в Роскачестве.
Южный Федеральный вчера в 13:00
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Армия и оружие

В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром»

В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты с подлодки "Рязань" в ходе учений "Гром", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество

Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва 24 вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аталанта
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Бергамо. Основан в 1907 году; домашние матчи проводит на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия», построенном в 1928 году и вмещающий 24 726 зрителей. Самым значимым достижением «Аталанты» является победа в Кубке Италии 1963 года, ещё трижды она была финалистом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное