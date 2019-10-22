Лига чемпионов
ODDS.ru«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
По два раза отличились Мораес и Тайсон, а также по разу забивали Коноплянка и Додо. "Динамо" Команда из Загреба в первом туре несколько неожиданно дома легко разобралась с "Аталантой" (4:0).
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«Шахтер» — «Динамо» З. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года
LiveSport.ru20 октября в 19:17
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