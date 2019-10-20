«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

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