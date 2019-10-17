Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Шахтер» — «Колос»: проверка огнем

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Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает новичка турнира – «Колос» из Ковалевки.
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«Шахтер» – «Колос». 18.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:45

«Шахтер» — «Колос»: проверка огнем

Все про Спорт рувчера в 14:04
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В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
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Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
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Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР. Действующий чемпион Украины.
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