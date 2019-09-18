Лига чемпионов
ЧемпионатШахтер — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
|24′
Рияд Марез
|29′
Родриго Эрнандес
|38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
|46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
|74′
|76′
Габриэл Жезус
|76′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Жуниор Мораес
Дентиньо
|77′
|50%
|Владение мячом
|50%
|87%
|Процент точных передач
|92%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|1
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
8
Антонио
15
Коноплянка
6
Степаненко
7
Тайсон
9
Дентиньо
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
25
Фернандиньо
11
Зинченко
26
Марез
16
Эрнандес
20
Силва
8
Гюндоган
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑5‑1
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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