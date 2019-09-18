Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruШахтер — Манчестер Сити 0:3

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
24′
Рияд Марез
29′
Родриго Эрнандес
38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
74′
76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
77′
77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
Определились стартовые составы донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
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