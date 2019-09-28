Футбол
ODDS.ru«Шахтер» – «Ворскла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Украины
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
77
Бондарь
22
Матвиенко
31
Исмаили
15
Коноплянка
20
Коваленко
7
Тайсон
21
Патрик
10
Мораес
11
Марлос
21
Ткаченко
23
Сапай
27
Баенко
40
Саков
50
Кане
92
Ндиайе
8
Габелок
17
Чеснаков
38
Челядин
5
Якубу
77
Васин
Ворскла
Расстановка 4‑5‑1
«Горняки» лидируют в чемпионате, проведя первую часть чемпионата образцово. У клуба восемь викторий подряд, и в таблице он лидирует с запасом в десять очков, отыграть которые вряд ли преследователем удастся. «Шахтер» показывает высокую результативность, в среднем забивая по три мяча за матч.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
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