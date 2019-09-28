Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Шахтер» – «Ворскла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Украины

Шахтер — Ворскла
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
98
Додо
  
77
Бондарь
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
15
Коноплянка
  
20
Коваленко
  
7
Тайсон
  
21
Патрик
  
10
Мораес
  
11
Марлос
  
21
Ткаченко
  
23
Сапай
  
27
Баенко
  
40
Саков
  
50
Кане
  
92
Ндиайе
  
8
Габелок
  
17
Чеснаков
  
38
Челядин
  
5
Якубу
  
77
Васин
  
Ворскла
Расстановка 4‑5‑1
1 фото
«Горняки» лидируют в чемпионате, проведя первую часть чемпионата образцово. У клуба восемь викторий подряд, и в таблице он лидирует с запасом в десять очков, отыграть которые вряд ли преследователем удастся. «Шахтер» показывает высокую результативность, в среднем забивая по три мяча за матч.
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