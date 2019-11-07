Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Динамо (Загреб) — Шахтер
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Максимир»
13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
25′
Эмир Дилавер
34′
Никола Моро
41′
Петар Стоянович
Лука Иванушец
72′
73′
Марлос
Никола Моро
74′
Мислав Оршич
Marko Gjira
77′
79′
Марлос
Лука Иванушец
83′
84′
Алан Патрик
Тете
86′
Николай Матвиенко
Дентиньо
Ариан Адеми
89′
90′+1′
Тарас Степаненко
Маркос Антонио
Бруно Петкович
Дамиан Кондзер
90′+1′
90′+3′
Жуниор Мораес
Ариан Адеми
90′+4′
Кевин Теофиль-Катрин
90′+7′
90′+8′
Тете
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Встреча группы С в Загребе завершилась со счетом 3:3.
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