Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Встреча группы С в Загребе завершилась со счетом 3:3.

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

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