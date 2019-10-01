Донецкий «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над итальянской «Аталантой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.

Политика Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки» Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.

Армия и оружие Daily Sabah: Турция планирует выселить 2 миллиона беженцев Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии.

Здоровье Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.

Политика Западная делегация собирается приехать в Крым на поезде Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что в одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив.

Политика «Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Авто Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке Hyundai озвучила цены за пользование автомобилем по подписке.

Политика Макаров возмутился выступлением Резника на митинге с Навальным По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, председатель комиссии по культуре и образованию парламента Петербурга Максим Резник не имел права зажигать с лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Экономика В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Политика Россия открыта к энергетическому сотрудничеству с другими странами Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с другими странами в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не удовлетворены своим сегодняшним положением в стране, заявив об отсутствии в ФРГ свободы мнения и наличии государственного произвола.

Гаджеты Компания Samsung в Китае закрывает свой последний завод Судя по информации, которая появилась во всемирной паутине Интернет, на территории Китая компания Samsung закрывает свой последний завод.

Футбол «Кардифф» обжалует решение ФИФА по выплатам за трансфер погибшего Салы ФИФА обязала английский клуб выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход игрока. «Кардифф» обжалует данное решение в CAS.