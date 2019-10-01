Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Аталантой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Бергамо и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Дуван Сапата, а гости ответили голами Жуниора Мораеса и Манора Соломона.
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«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru14:59

«Шахтер» в добавленное время вырвал победу над «Аталантой»

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Аталанта - Шахтер: прогноз Андрея Зыкова 1 октября 2019

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«Аталанта» проиграла «Шахтеру», пропустив в компенсированное время

Спорт-Экспресс14:51

«Шахтер» вырвал победу в матче с «Аталантой». Пятов отбил пенальти

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«Шахтер» на 95-й минуте вырвал победу в матче с «Аталантой»

ProstoProSport14:50

«Шахтёр» обыграл «Аталанту» в Лиге чемпионов благодаря голу на 95-й минуте

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Здоровье

Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья

В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
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Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.
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Путин и Рухани обсудят ситуацию в Персидском заливе

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Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

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Кино

Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны

Квентин Тарантино рассказал, что он активно работает над романом о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино, сообщает NME.
РИА Новости 08:25
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

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Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Экономика

Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Зеленский: по приказу из-за границы расследований не проводим

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами на учениях МВД в Киевской области, прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Московский Комсомолец вчера в 17:41
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Экономика

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
РБК 14:38
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Энергетика

Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Здоровье

Россиянам перестало нравиться качество медпомощи

Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Общество

Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет

Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

SpeedMe вчера в 09:37
Киберспорт

Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 15:37
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
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В Амурской области назначили министра здравоохранения

Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.
Амур.инфо 04:55
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