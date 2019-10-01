Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Аталантой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Бергамо и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Дуван Сапата, а гости ответили голами Жуниора Мораеса и Манора Соломона.

«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

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