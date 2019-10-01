Донецкий «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над итальянской «Аталантой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Политика В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.

Происшествия Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Здоровье Сахалин 30 лет борется со СПИДом 30-летие службы профилактики и борьбы со СПИД в Сахалинской области отметили научно-практической конференцией.

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью Вероникой.

Общество Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.

Наука В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг. Вес ледяной глыбы составляет порядка 315 миллиардов тонн.

Шоу-бизнес Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.

Единоборства Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.

Технологии Знаменитое научное судно «Витязь» отправили на ремонт Первое научно-исследовательское судно Института океанологии имени Ширшова - знаменитый «Витязь» - отправилось из Калининграда на доковый ремонт в город Светлый.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Экономика Минфин потратит 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что за ближайшие три года на выплаты увольняемым чиновникам уйдёт 4,8 млрд рублей.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.

Энергетика Эквадор заявил о планах выйти из ОПЕК в 2020 году Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, сообщает Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов государства в официальном заявлении.

Происшествия Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как совершается нападение на полковника СК Владислава Капустина.

Гаджеты Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.

Здоровье Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Здоровье ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить Снижение потребления алкоголя на душу населения обусловлено мерами контроля над производством и продажей соответствующей продукции, увеличением акцизов, введением минимальных розничных цен на водку и другие напитки, указывают в ВОЗ.

Армия и оружие В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.