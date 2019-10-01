Лига чемпионов
Нева Спорт«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ
Донецкий «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над итальянской «Аталантой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Life.ru вчера в 11:28
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