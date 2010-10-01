Футбол
Soccer.ru«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
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Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам
Спорт-Экспрессвчера в 12:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
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МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
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Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
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Доцент Соколов признался в убийстве студентки
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве, застрелил возлюбленную, а через два дня расчленил тело и пытался незаметно выбросить останки в Мойку.
Gazeta.SPb вчера в 12:06
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Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
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Украинский клуб призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов
Украинский клуб "Динамо" Киев призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов, которые оскорбляли бразильских игроков донецкого "Шахтера" в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:16
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Найдена связь между качеством сна и тревожностью
Naked Science вчера в 09:58
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
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Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
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В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
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В России хотят повысить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
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Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
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Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Политика
Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных
Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.
ТАСС 04:13
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт 09 ноября в 00:00
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Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
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Политика
Аграрии перекрыли ключевые дороги на Украине
Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины.
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
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Спорт-Экспресс 09 ноября в 10:42
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском вчера в 09:12
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Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
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Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей
Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.
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Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38