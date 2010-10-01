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Происшествия СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».