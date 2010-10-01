Футбол
Soccer.ru«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
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Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве компаний РФ
Как свидетельствуют данные исследования, более всего (на 8%) поднялись зарплаты топ-менеджеров компаний, выплаты средней и старшей категории сотрудников, а также вспомогательному персоналу возросли на 6%. Фонд оплаты труда увеличился на 6,4% и опередил инфляцию.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Культура
Заниматься искусством в эпоху отсутствия политики можно, но чревато эстетическим несварением и художественной отрыжкой
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
Политика
Куба назвала отставку Моралеса госпереворотом
Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что уход Эво Моралеса с поста президента Боливии является госпереворотом и кубинская сторона выражает ему свою поддержку.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Теннис
Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Спорт
Игроки Call of Duty: Modern Warfare просят пофиксить оружие
Call of Duty: Modern Warfare вышла не так давно и игроки сразу же успели заметить дисбаланс в оружии.
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
Гаджеты
Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли
Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Финансы
Опасная неделя: рост курса доллара несет плохие новости
Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.