"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".

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Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

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