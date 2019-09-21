Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины. Встреча в Чернигове завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Гол забил Марлос (22-я минута).

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Политика Шойгу высказался о возможности войны между Россией и Украиной Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между вооруженными силами России и Украины.

Происшествия Похищенных в Камеруне моряков освободили Попавшие в плен у берегов Камеруна моряки, среди которых есть россияне, освобождены, сейчас они находятся в Германии, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков.

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Политика Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).

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