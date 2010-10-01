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Нева СпортНева Спорт«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма

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В матче 14-го тура украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" в Харькове одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил Сергей Кривцов.
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