Футбол
Sportbox.RU«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес наказание «Шахтеру» по итогам матча 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо». Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
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Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
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США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
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ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
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Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
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Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
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Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
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